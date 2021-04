Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Der weitere Spielplan des THC hat es in sich. Am 1. Mai geht es zum mitteldeutschen Duell bei Halle-Neustadt und fünf Tage später zum Spitzenreiter Borussia Dortmund. Danach steigt am 8. Mai das Auswärtsspiel bei der HSG Bensheim/Auerbach. Alles unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft nicht in Quarantäne muss.