Handball-Zweitligist Dessau-Roßlau hat die zweite Niederlage in Folge kassiert. Nach dem 27:32 in Bad Schwartau verloren die Sachsen-Anhalter am Dienstag mit 20:28 (12:14) gegen Dormagen. Nach der zehnten Saisonniederlage rutschte Dessau auf Rang neun ab, Dormagen kletterte auf Platz fünf.