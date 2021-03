Handball | 2. Bundesliga Spielfrei für Dessau-Roßlau - Hammer Tests erreichen Labor nicht

Hauptinhalt

Es gibt nichts, was es nicht gibt in dieser Corona-Zeit. Weil die PCR-Tests des ASV Hamm-Westfalen das Labor nicht erreichten, muss das Handball-Spiel in Dessau-Roßlau am Sonntag ausfallen.