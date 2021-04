Die kuriose Serie des Dessau-Roßlauer HV in der 2. Handball-Bundesliga geht weiter. Nach abwechselnd je einem Sieg und einer Niederlage in den vergangenen sechs Begegnungen gab es am Samstagabend beim Wilhelmhavener HV die nächste Niederlage. Kein Wunder, zuvor hatte das Team von Uwe Jungandreas ja auch gewonnen ...

Beim Duell des Tabellen-Neunten beim -Fünfzehnten kassierten die Gäste nach ausgeglichener erster Hälfte am Ende ein deutliches 26:33. In der Tabelle fiel der DRHV auf Rang zehn zurück. Bis zum 12:12 zur Pause war es eine ausgeglichene Partie. Aber Wilhelmshaven erwischte den besseren Start in Halbzeit zwei - und legte so den Grundstein zum ersten Erfolg nach zuvor drei Spielen ohne Sieg. Zusätzliches Pech für Dessau: Kapitän Vincent Sohman verletzte sich und humpelte nach rund zehn Minuten vom Feld.