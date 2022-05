"Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr souverän. Wir waren heute in allen Mannschaftsteilen die besser Mannschaft und haben das Spiel klar dominiert. Ich finde heute keinen Punkt der Kritik", so der Trainer von Dessau-Roßlau.

Der EHV Aue hat wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Im Heimspiel gegen Empor Rostock behielt das Team von Trainer Stephan Just mit 30:21 die Oberhand. Durch den Sieg konnte Aue (23:47) die Rote Laterne an den TV Emsdetten (21:47) abgeben, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.

Aue verschlief vor 1.025 Zuschauern in der Erzgebirgshalle den Start (0:2), fand aber dann doch rechtzeitig in die Partie. Bis zum 5:5 musste der EHV zwar einem Rückstand hinterherlaufen, doch im Anschluss gelang den Sachsen die erste Führung, die in der Folge weiter ausgebaut wurde. Mit einem Neun-Tore-Vorsprung ging es in die Pause (17:8).