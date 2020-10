Nach dem Auftaktsieg bei Bayer Dormagen peilten die Dessauer den perfekten Saisonstart an. Vor heimischer Kulisse kam der Aufsteiger gut in die Partie und ging in der elften Minute durch Rückraumspieler Timo Löser erstmals mit drei Toren Vorsprung in Front (6:3). Die Führung baute der DRHV in der Folge kontinuierlich aus und überzeugte durch effiziente und schnörkellose Spielzüge. Die Gäste hatten den schnellen Gegenstößen hingegen wenig entgegenzusetzen und waren mit dem 16:10 zur Pause gut bedient.