Grund für die Reduzierung der Zuschauer ist ein Anstieg der Corona-Neuinfektionen für die Stadt Leipzig am Mittwochnachmittag auf einen Wert von über 20 pro 100.000 Einwohner. Die 999 Eintrittskarten gehen nun komplett an Dauerkartenbesitzer. Wie der Verein mitteilte, werden die Tickets am Donnerstagvormittag an alle Dauerkartenbesitzer vergeben, die sich für die Partie angemeldet hatten. Gekaufte Tagestickets verlieren ihre Gültigkeit. Zudem erhält nur Zutritt, wer aus einer Region kommt, die einen Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für die letzten 7 Tage nicht übersteigt.