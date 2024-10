Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für das erste Länderspiel nach den Sommerspielen in Frankreich 13 Silbermedaillengewinner nominiert. Das 18-köpfige Aufgebot für den Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz (7. November) und in der Türkei (10. November) gab der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Mittwoch bekannt.