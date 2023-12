Zwei Hürden muss der SCM noch überwinden, um auch diese Saison das Final4 des DHB-Pokals zu erreichen. Der nächste Schritt auf diesem Weg führt die Wiegert-Schützlinge über die HSG Wetzlar. Ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle zeigt: Der SCM geht als klarer Favorit in die Partie, denn der Tabellenführer aus Magdeburg empfängt den Tabellen-15. Und auch das letzte Aufeinandertreffen spricht eine klare Sprache. Am ersten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison dominierten die Magdeburger nach Belieben und gewannen deutlich mit 31:15 in Wetzlar. Die letzte Niederlage des SCM gegen Wetzlar datiert darüber hinaus aus dem Jahr 2019.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner