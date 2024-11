Das soll ein besonderes Handballspiel werden, am Mittwochabend (13. November 2024, 19.30 Uhr live hören und im Ticker) im Tal der Hörsel am Nordrand des Thüringer Waldes. In der Eisenacher Werner-Aßman-Halle treffen die Ost-Rivalen aus der Handball-Bundesliga ThSV Eisenach und SC DHfK Leipzig aufeinander. Im DHB-Pokal geht es um den Viertelfinal-Einzug.