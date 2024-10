Bildrechte: IMAGO/Sports Press Photo

Handball | DHB-Pokal (F) Schwere Viertelfinal-Gegner für THC und Zwickau

11. Oktober 2024, 20:26 Uhr

Der Weg ins Final Four ist für die Handballerinnen des Thüringer HC und des BSV Sachsen Zwickau enorm schwer. Bei der Viertelfinal-Auslosung am Freitag in Göppingen hatten beide kein Los-Glück.