In Kassel ist am Samstag (29. Juni 2024) die 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen ausgelost worden. Mit Blick auf die gezogenen Gegner stehen die Chancen der mitteldeutschen Teams gut, eine Runde weiterzukommen. Gespielt wird die 1. Pokalrunde am 1. September 2024.

Zweitliga-Duell zwischen HC Leipzig und Füchse Berlin

Das vermeintlich einfachste Los hat der SV Union Halle-Neustadt gezogen. Der HBF-Absteiger reist in der 1. Runde zum Drittligisten Pfeffersport Berlin. Bundesligist BSV Sachsen Zwickau bekommt es mit Zweitligist TG Nürtingen zu tun und der HC Leipzig empfängt die Füchse Berlin zum Duell auf Augenhöhe in der zweiten Spielklasse. In der vergangenen Saison konnte der HCL sein Heimspiel gegen das Team aus der Hauptstadt knapp gewinnen (24:23).

Bildrechte: IMAGO/Sports Press Photo

Begegnungen der 1. Pokalrunde im Überblick:

SG Todesfelde/Leezen – Buxtehuder SV

HT Norderstedt – HSG Blomberg-Lippe

Pfeffersport Berlin – SV Union Halle-Neustadt

HL Buchholz 08-Rosengarten – HSG Bad Wildungen Vipers

SV Werder Bremen – VfL Oldenburg

HC Leipzig – Füchse Berlin

Frankfurter HC – Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 – Sport-Union Neckarsulm

FRISCH AUF Göppingen – HSV Solingen-Gräfrath 76

TG Nürtingen – BSV Sachsen Zwickau

VfL Waiblingen – TSV Bayer 04 Leverkusen

HC Rödertal – ESV 1927 Regensburg

Thüringer HC mit Freilos in der 1. Runde

Vier Teams steigen erst im Achtelfinale in den DHB-Pokal ein. Dazu gehört der Thüringer HC, der als Dritter der vergangenen Bundesliga-Saison genau wie Meister HB Ludwigsburg (ehemals SG BBM Bietigheim) und Vizemeister HSG Bensheim/Auerbach in der 1. Runde ein Freilos bekommen hat. Das vierte Team ist Pokal-Titelverteidiger TuS Metzingen.

Das Achtelfinale ist für das Wochenenden vom 5. und 6. Oktober 2024 angesetzt, das Viertelfinale für den 9. und 10. November 2024 und das Final Four steigt am 1. und 2. April 2025 in Stuttgart.