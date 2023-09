Der THC gastiert als großer Favorit im Heimatrevier der Luchse in der Nordheide. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Überraschung. Der Zweitligist beendete die letzte Saison auf Platz sechs - hatte aber personellen Aderlass im Trainerteam. Der Klub musste sich von Trainerin Heike Axmann trennen, weil es wirtschaftlich nicht möglich war, "sich zwei Trainer mit so viel Handballfachwissen zu leisten", gab der Verein in der Sommerpause bekannt. Damit schwingt Dubravko Prelcec nun allein das Zepter und freute sich in der ersten Runde über einen souveränen 29:24-Sieg gegen Werder Bremen.