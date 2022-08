Handball | DHB-Pokal Dessau-Roßlau und Dresden erreichen die nächste Runde

Hauptinhalt

1. Runde

Gelungener Start in den Pokal: Der Dessau-Roßlauer HV und der HC Elbflorenz sind am Sonntag in die 2. Runde des DHB-Pokals eingezogen. Am Vortag war der ThSV Eisenach bereits dramatisch gescheitert.