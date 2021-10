Handball | DHB-Pokal Aue und Eisenach scheitern an Erstligisten THW Kiel und HSG Wetzlar

2. Runde

In der 2. Runde des DHB-Pokal kam das Aus für die Außenseiter aus Liga zwei: Der EHV Aue scheiterte an keinem Geringerem als dem deutschen Rekordmeister THW Kiel, Eisenach zog in einem Traditionsduell den Kürzeren.