Auch in der Verlängerung ging es Hin und Her, erst die zweite Verlängerung brachte die Entscheidung. Hüttenbergs David Kuntscher traf zum Weiterkommen für die Hessen (79.).

Am Sonntag (28.08.2022) peilen noch die Zweitligisten HC Elbflorenz (gegen Bayer Dormagen) und Dessau-Roßlau (beim MTV Braunschweig) den Einzug in die zweite Runde an. Erst in der zweiten Runde greifen auch die Erstligisten ins Geschehen ein. Die zweite Runde wird am Mittwoch (31.08.2022) nach dem Super Cup zwischen Magdeburg und Kiel ausgelost.