Nach dem Abschluss der Handball-Saison 2023/24 geht schon wieder der Blick nach vorn. Am Donnerstag (27. Juni 2024) wurde in Düsseldorf die 1. Runde im DHB-Pokal ausgelost, die am 24./25. August dieses Jahres ausgespielt wird. Im Lostopf befanden sich 22 Mannschaften, mit Zweitligist HC Elbflorenz war nur ein Team aus Mitteldeutschland vertreten. Die Dresdner zogen Drittligist HSG Konstanz und müssen auswärts antreten.