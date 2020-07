Kein Meister und nun auch kein Pokalsieger 2020: Wie die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) am Montag (20. Juli) bekannt gab, wird die Pokalendrunde aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt. Der Wettbewerb war ursprünglich für den 23. und 24. Mai dieses Jahres in Stuttgart angesetzt. Eine Austragung im Herbst ist nun auch vom Tisch. Gemeinsam mit dem Thüringer HC standen Borussia Dortmund, Frisch auf Göppingen und TuS Metzingen im Halbfinale.

"Die Entscheidung, unser Saison-Highlight endgültig abzusagen, fällt uns sehr schwer, denn nur zu gern hätten wir den Zuschauern und unseren Partnern ein Final4 2020 präsentiert", erklärte HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt. Das Land Baden Württemberg hat Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen bis mindestens 31. Oktober untersagt. Aufgrund des engen nationalen und internationalen Spielkalenders konnte kein späterer Termin in diesem Jahr gefunden wurden, begründete die HBF ihre Entscheidung.

Herbert Müller, Cheftrainer des Thüringer HC, bezeichnete die Entscheidung im Gespräch mit dem MDR als "absolut korrekt". Zwar sei es für den THC als Titelverteidiger schade, da es in diesem Jahr jedoch auch keinen Meister gibt, "wäre es ein Unding den Pokal auszuspielen", so Müller. Der 57-Jährige konnte aber auch positive Nachrichten vermelden. Demnach werden die Thüringerinnen in der nächsten Saison sicher im EHF-Pokal starten. Als Tabellenfünfter der abgelaufenen Spielzeit war der THC auf eine Wildcard des Verbands angewiesen.