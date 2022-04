Pokal-Favorit Magdeburg hatte in seinem Halbfinale rund 15 Minuten Probleme mit dem HCE. In einer temporeichen und torreichen Anfangsphase konnte Erlangen immer wieder Führungen des SCM ausgleichen, die SCM-Torhüter Jannick Green und Mike Jensen kamen gegen die HCE-Offensive kaum zu Paraden. Erst eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Erlangen (Overby/13.) brachte Magdeburg eine Drei-Tore-Führung. Von nun an konnte Erlangen nicht mehr ausgleichen - Magdeburg zog Tor um Tor davon.

Beim 16:12 (24.) deutete sich bereits eine kleine Vorentscheidung an, SCM-Tormann Green konnte sich auch immer besser in Szene setzen. Bis zur Halbzeit konnten die Franken aber noch einmal auf 13:17 verkürzen. Aus der Pause kam der SC Magdeburg hellwach, nach Toren von Christian O'Sullivan und Lukas Mertens zog der SCM auf 19:14 (33.) davon. Zur Vorentscheidung traf schließlich Mertens mit seinem Tor zum 24:17 (47.). In der Schlussphase konnte sich das Team von SCM-Coach Bennet Wiegert sogar schon etwas für das Finale am Sonntag gegen Kiel schonen.