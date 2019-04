Auch Rechtsaußen Robert Weber war im ersten Durchgang ein wichtiger Faktor. Über den österreicher liefen viele erfolgreiche Angriffe. Bildrechte: imago images/wolf-sportfoto

Mit einem Bundesliga-Lauf von acht Siegen in Folge reiste der Bundesliga-Dritte SC Magdeburg mit einer besonders breiten Brust nach Hamburg und bewies im Pokal-Halbfinale gegen den Bundesliga-13. TSV Hannover-Burgdorf von der ersten Spielminute an spielerische Klasse. Die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga ging schnell mit 4:1 in Führung und hatte vor allem mit dem Dänen Michael Damgaard einen treffsicheren Akteur auf dem Parkett, der drei Treffer erzielte.



Am Ende der Partie sollten sogar 15 Tore zu Buche stehen für den Rückraum-Spieler. Wie schon im Bundesliga-Aufeinandertreffen agierten die Magdeburger blitzschnell und waren in vielen Aktionen einfach zu flink für die noch sehr ängstlich auftretenden Niedersachsen. So stand bis zur Halbzeit eine komfortable 15:11-Führung zu Buche für die Sachsen-Anhalter.