SCM-Gegner hat offene Rechnung mit dem Pokal

Vor zwei Jahren gewannen die Magdeburger mit Musche den Pokal. Diesmal geht bereits das Halbfinale als vorgezogenes Finale durch. Am Sonnabend (15.15 Uhr live im Ticker und in der ARD) müssen die Magdeburger gegen die Rhein-Neckar Löwen bestehen. Die Mannheimer steuern in der Bundesliga auf den dritten Titel in Serie zu, an den Pokal haben die Löwen aber keine guten Erinnerungen. Elf Mal schafften es die Baden ins Final Four, zehn Mal verpassten die Löwen den Pokal.

Roggisch: "Wollen Bock umstoßen"

Können die SCM-Fans auch in Hamburg jubeln? Bildrechte: IMAGO Das soll sich nun ändern. "Wir wollen den Bock jetzt umstoßen", kündigt Oliver Roggisch, sportlicher Leiter der Mannheimer, an. Der frühere Magdeburger erklärt: "Wir reisen extra einen Tag früher an, wir trainieren in Hamburg und werden etwas umstellen. Wir wollen den Schwung aus der Liga mitnehmen." In der Bundesliga sind die Löwen Tabellenerster, haben in den vergangenen 14 Spielen nur einmal verloren.

SCM-Coach Wiegert: "Gnadenloser Kampf"

Wiegert: "Selbstbewusstsein der letzten Wochen" Bildrechte: IMAGO Doch auch die Magdeburger reisen mit Rückenwind aus der Liga zum Final Four. Seit November verloren die Elbestädter in der Bundesliga nicht mehr, als Tabellendritter steht der SCM so gut wie lange nicht mehr da. "Mit Magdeburg haben wir ein Riesenbrett vor der Brust", gesteht Roggisch. Entsprechend selbstbewusst und kämpferisch klingt die Ansage von SCM-Trainer Bennet Wiegert: "Ich hoffe, dass man uns das Selbstbewusstsein der letzten Wochen anmerken wird und wir einen gnadenlosen Kampf liefern werden."

Zweites Halbfinale Hannover gegen Wetzlar

Sollte den Magdeburgern der Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen gelingen, treffen sie im Finale auf Hannover-Burgdorf oder Wetzlar. Der Bundesliga-Sechste und der Tabellen-Zehnte der Liga treffen im zweiten Halbfinale (Sonnabend, 18 Uhr) aufeinander.

Musche: "Unsere Chancen sind groß"

Das Finale am Sonntag (15 Uhr) wird dann ebenfalls in der ARD live übertragen. Und wie stehen die Chancen auf das Endspiel, Matthias Musche? "Es geht nur um zwei Spiele. Unsere Chancen sind groß. An diesem Wochenende ist echt alles möglich."