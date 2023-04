Bei der Premiere des Final-Four-Turniers in Köln boten sich der Bundesliga-Dritte aus Magdeburg und der –Fünfte aus Mannheim einen Handball-Krimi der Extraklasse. In dem hochklassigen Finale konnte Magdeburg zu Beginn zwar führen, doch dann übernahmen die Löwen das Kommando und führten teilweise mit vier Toren (14:11/27.). Zur Halbzeit lag der SCM noch drei Tore hinten (13:16). Immer wieder bissen sich die Magdeburger die Zähne am starken Löwen-Keeper Joel Birlehm die Zähne aus – der Ex-Leipziger entschärfte allein zehn SCM-Angriffe.

Nach der Pause brachte Magdeburgs Schlussmann Mike Jensen sein Team ins Spiel zurück. Mike Jensen hielt Ball um Ball, in der umkämpften Partie kamen die Magdeburger immer näher ran. Beim 24:24 gelang Gisli Thorgeir Kristjansson sogar der Ausgleich (51.). Als kurz darauf Jensen wieder zur Stelle war, gelang Michael Damgaard mit dem 25:24 (53.) sogar die erste SCM-Führung seit dem 9:8 in der 19. Minute. Nun wechselte die Führung.

Den Matchball in der regulären Spielzeit hatte aber der SCM in der Hand: nur 13 Sekunden vor Ende der 60 Minuten und beim Stand von 27:27 bekamen die Magdeburger einen Siebenmeter. Doch Kay Smits, der gegen den jungen Löwen-Schlussmann David Späth antrat, scheiterte am rechten Pfosten. So ging es in die Verlängerung.