Der SC Magdeburg ist im deutschen Handball aktuell das Maß aller Dinge. Der amtierende Klub-Weltmeister führt die Bundesliga-Tabelle nach sieben Partien vor dem Spitzenspiel gegen den THW Kiel verlustpunktfrei an und sicherte sich am gestrigen Donnerstag mit einem souveränen Erfolg gegen TuS N-Lübbecke das Ticket für das Achtelfinale im DHB-Pokal.

Dort erwartet den SCM mit dem ASV Hamm-Westfalen ein vermeintlich leichtes Los. Der Zweitligist spielt seit dem Bundesliga-Abstieg 2011 durchgehend in der zweiten Liga und schloss die vergangene Saison auf dem neunten Platz ab. In der aktuellen Spielzeit belegt der ASV Rang sieben. Ausgetragen wird die Achtelfinal-Runde am 14./15. Dezember. Das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal findet am 23./24. April 2022 in Hamburg statt.