Der Favorit ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, führte schon nach zehn Minuten mit sechs Treffern (8:2/10.). Bereits zur Halbzeit hatten die Elbestädter den Vorsprung auf 14 Tore emporgeschraubt. Dafür zeichnete unter anderem Torwart Jannick Green verantwortlich, der zahlreiche Paraden zeigte. Nach der Pause setzte sich die Magdeburger Dominanz fort, die in einem ungefährdeten Sieg endete. Bester Werfer beim SCM war Nationalspieler Matthias Musche (9/1).

Auch die Handballer des SC DHfK haben das Achtelfinale im DHB-Pokal erreicht. Das Team von André Haber behielt am Sonntag in Nordhorn gegen den Ausrichter und Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen mit 31:21 (16:8) die Oberhand. Bester Werfer vor 1.002 Zuschauer im Euregium war Patrick Wiesmach mit 10/6 Treffern, für Nordhorn traf der ehemalige Magdeburger Robert Weber (7/3) am besten.