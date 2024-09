Auch der SV Union Halle-Neustadt ist bereits für die Runde der besten 16 qualifiziert. Durch den Rückzug der Mannschaft von Pfeffersport Berlin zog der Bundesligaabsteiger kampflos in die nächste Runde ein. Das Achtelfinale findet am 5./6. Oktober statt, das Final Four steigt am 2. März 2025 in Stuttgart.