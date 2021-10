Vor 2.537 Zuschauern begannen die Grün-Weißen furios und lagen nach vier Minuten mit 4:1 vorne. Die Löwen, die ebenso wie die Leipziger holprig in die Saison gestartet waren und bei denen Trainer Klaus Gärtner wackelte, ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und konterten mit einer 9:3-Serie, die ihnen bis Mitte der ersten Halbzeit eine 10:7-Führung einbrachte. Der SC DHfK scheiterte hingegen immer wieder am starken Löwen-Torwart Nikolas Katsigiannis. Nach der Pause setzten sich die Gäste rasch auf 19:13 ab und gerieten nie mehr in Gefahr. Leipzig agierte offensiv mit zu wenig Durchschlagskraft und zeigte defensiv zu viele Mängel. Zudem fehlten in einigen Spielsituation auch das nötige Quäntchen Glück für eine Wende. Das Ziel, zum zweiten Mal das Final-Four in Hamburg zu erreichen, wurde verpasst.