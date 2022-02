Die Handballer des SC Magdeburg müssen auf dem Weg ins Endspiel um den DHB-Pokal den HC Erlangen aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Im anderen Halbfinale stehen sich der THW Kiel und der Sieger aus Lemgo gegen Melsungen gegenüber. Das Final Four wird am 23. und 24. April in Hamburg ausgespielt.