Der Underdog aus Nordrhein-Westfalen begann engagiert. Lemgos Niels Versteijnen brachte sein Team in Führung (2. Minute). Der TBV stand massiv und spielte schnell nach vorne. Magdeburg ließ sich davon aber nicht beeindrucken und blieb geduldig. Knapp 20 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe. Doch dann zog der Favorit aus Sachsen-Anhalt das Tempo an, hatte Pfostenglück und Keeper Mike Jensen hielt einen Siebenmeter. Gisli Thorgeir Kristjansson erzielte in Durchgang eins fünf Tore (neun insgesamt, dazu vier Vorlagen) und sorgte für eine beruhigende 17:13 Halbzeitführung für den SCM.

Magdeburgs Philipp Weber hatte allen Grund zum Jubeln. Sein SCM ist ins Pokalfinale eingezogen. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Smits überragt und trägt sein Team ins Finale

In der zweiten Hälfte ließ der SCM nichts mehr anbrennen. Am Kreis dominierten die Magdeburger, Kay Smits traf aus allen Lagen. Der Niederländer kam am Ende auf zwölf Tore und war bester Werfer auf dem Feld. Lemgo versuchte alles, machte kaum Fehler, konnte die fulminanten Elbestädter aber nicht stoppen. Nach einem Doppelpack von Smits zog der Meister auf fünf Punkte davon (25:20, 45. Minute). Vor imposanter Kulisse in der mit knapp 20.000 Zuschauern und Zuschauerinnen gefüllten Arena in Köln kam der Underdog aus Westfalen noch einmal durch Lukas Hutecek bis auf zwei Tore heran (60.), doch mehr ging nicht mehr. Der SC Magdeburg hat am Sonntag die Chance auf den dritten Pokalgewinn der Vereinsgeschichte.

Die Stimmen zum Spiel

Bennet Wiegert (Trainer SCM): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Nach dem Verletzungsschock von Oscar (Bergendahl, Anm. d. Red.) haben wir es gut weggesteckt. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir überragend angegriffen. Das ist super. Auch das Ergebnis hat uns viel Rhythmus für die zweite Halbzeit gegeben. Dass es so nicht weitergeht, war uns klar. Dass Lemgo die ganze Zeit dranbleibt und in so einem Spiel kämpft, war uns auch klar. Zum Schluss sind wir durchaus verdient in das Finale eingezogen."

Philipp Weber (Rückraum-Mitte SC Magdeburg): "Wir spielen eine sehr gute erste Halbzeit, spielen geduldig, erspielen super Chancen und machen diese auch rein. In der zweiten Halbzeit haben wir es verpasst, wirklich auf sechs, sieben Tore wegzugehen. Das es am Ende so spannend wird, müssen wir uns selbst auf die Fahne schreiben. Wir sind verdient im Finale und nun heißt es, Kräfte zu sammeln und morgen alles raushauen."