Den drei mitteldeutschen Vertretern in den Süd-Turnieren bleiben derweil ebenfalls nur Außenseiterchancen für einen Turniergewinn. Zweitliga-Rückkehrer ThSV Eisenach darf sich mit dem Bundesliga-Neunten HC Erlangen messen. In der Gruppe des EHV Aue haben die Eulen Ludwigshafen (Bundesliga-16.) die Favoritenrolle inne, gleiches gilt für den Bergischen HC (Bundesliga-Siebter), der in einem möglichen Finale auf den HC Elbflorenz aus Dresden treffen könnte.

Insgesamt finden am Wochenende des 17./18. August über die Republik verteilt 16 K.o.-Erstrundenturniere statt - bereits eine Niederlage im ersten Spiel bedeutet das vorzeitige Aus und nur die jeweiligen Turniersieger ziehen in das Achtelfinale ein. Dieser Modus wird in der Saison 2019/20 ein letztes Mal ausgespielt - in der übernächsten Spielzeit werden die Bundesligisten erst in der zweiten Runde eingreifen.