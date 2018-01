Handball | DHB-Pokal Thüringer HC beißt sich an Bietigheim die Zähne aus

Viertelfinale

Der Thüringer HC hat das Final Four des DHB-Pokals verpasst. Das Team von Herbert Müller unterlag dem deutschen Meister SG BBM Bietigheim im Viertelfinale mit 26:31 (11:13). Damit kämpft Bietigheim am Pfingstwochenende in Stuttgart um den Pokalsieg.