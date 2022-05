Eigentlich herrscht vor einem Final Four um den DHB-Pokal bei jedem teilnehmenden Team große Vorfreude. Wenn der Halbfinalgegner allerdings 51 Siege in Folge geholt hat, sich die Meisterschaft und den Europacup sicherte, kehrt dann doch schnell Ernüchterung ein. So geschehen beim Thüringer HC, der am Samstag die eigentlich unlösbare Aufgabe BBM Bietigheim vor der Brust hat. Zuvor spielen Buxtehude und der VfL Oldenburg den ersten Endspielteilnehmer aus.