SCM nervenstark in der Overtime

Kiel hingegen musste die Hoffnungen auf seinen 13. Pokalgewinn begraben. Zwar holten die Zebras in den letzten acht Minuten der regulären Spielzeit einen Sechs-Tore-Rückstand auf, doch am Ende jubelten die Magdeburger dank starker Nerven in der Overtime. Erstmals seit 2018 findet die Endrunde der besten vier Teams ohne den THW statt.

Magnusson-Vertreter Smits stark - Saugstrup verletzt

Bester Magdeburger Torschütze vor rund 12.000 Zuschauern in Hamburg war Kay Smits mit acht Treffern, aufseiten der Kieler traf Eric Johannsson am häufigsten (9 Tore). Smits ist beim SCM der Vertreter des verletzten Rückraum-Asses Omar Ingi Magnusson. Die Begegnung fand in Hamburg statt, weil die Halle in Kiel nicht frei war. Die Freude beim SCM fiel sehr gedämpft aus, weil sich Kreisläufer Magnus Saugstrup in der Verlängerung möglicherweise schwer am Knie verletzt hat. Magdeburgs verletzter Kreisläufer wird aus der Halle gebracht. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Magdeburg drückte von Beginn an auf Tempo

Kiel und Magdeburg lieferten sich nur sieben Tage nach der Handball-WM eine heiß umkämpfte Partie. Während Magdeburg auch ohne seinen verletzten Top-Torschützen Omar Ingi Magnusson von Beginn an aufs Tempo drückte und kaum eine Torchance ausließ, wirkte Kiel zunächst ungewohnt schläfrig. Vorne fabrizierten Topstar Sander Sagosen und seine Mitspieler einige Fahrkarten, hinten bekam der dänische Weltmeister-Torhüter Niklas Landin in der gesamten ersten Halbzeit keinen einzigen Ball zu fassen. Rechtsaußen Tim Hornke war mit sechs Toren zweitbester Schütze des SCM. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

SCM verspielt zunächst großen Vorsprung

Im zweiten Abschnitt kam Kiel, das sein Heimspiel wegen einer langfristig geplanten Motocross-Veranstaltung von der Ostsee in die Hamburger Barclays Arena verlegt hatte, zwar schnell auf 19:21 heran ( 37. ), doch Magdeburg blieb erst einmal cool und zog auch dank guter Aktionen von Nationalspieler Philipp Weber mit drei Treffern in Serie wieder auf 24:19 davon. Als Matthias Musche acht Minuten vor dem Ende auf 29:23 für Magdeburg erhöhte, schien eine Vorentscheidung gefallen. Doch plötzlich kam der THW-Express ins Rollen. Magnus Landin traf mit der Schlusssekunde per verwandeltem Siebenmeter zum Ausgleich.

Dort agierte Magdeburg cool und ging immer wieder in Führung. Hatte man am Ende der regulären Spielzeit noch einen Siebenmeter verworfen, nahm man in den Schlusssekunden mit einem Freiwurf Zeit von der Uhr.

Der SCM bedankt sich nach dem Spiel bei den nach Hamburg mitgereisten Fans. In der Mitte: Philipp Weber. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Auslosung am Mittwoch

Bereits am Samstag qualifizierten sich die Erstligisten SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe für das Halbfinale, das am kommenden Mittwoch ausgelost wird.