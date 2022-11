Drei Tage nach der 29:31-Niederlage im Bundesliga-Gipfel gegen die SG BBM Bietigheim fanden die Thüringerinnen nur mühsam ins Spiel. Sie kamen in der Defensive häufig einen Schritt zu spät und brachten nicht genug Tempo in ihre Offensivaktionen. So erzwangen die Metzingerinnen, die das Liga-Duell gegen den THC am 24. September deutlich mit 27:38 verloren hatten, eine ausgeglichene Partie und gingen durch Katarina Pandza sogar mit 11:10 in Führung (19.). Nach einer Auszeit von Müller erhöhten die Gäste dann aber die Intensität in der Defensive und erspielten sich so eine knappe Pausenführung.