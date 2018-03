Handball | DHB-Pokal SC Magdeburg steht im Final Four

Viertelfinale

Der SC Magdeburg hat das letzte Ticket für das Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal in Hamburg (5./6. Mai) gelöst. Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich in einem packenden Viertelfinale bei den Füchsen Berlin mit 30:29 durch und qualifizierte sich nach dem deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen, TSV Hannover Burgdorf und die HSG Wetzlar für das Finalturnier in der Hansestadt.