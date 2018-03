Aus der Traum vom Final Four: Der SC DHfK Leipzig ist im Viertelfinale des DHB-Pokals bei den Rhein-Neckar Löwen böse unter die Räder gekommen und verlor mit 23:35. Noch im letzten Jahr hatten die Messestädter das Kunststück geschafft und die Teilnahme in Hamburg gesichert.

Eine echte Chance hatte der SC DHfK in Mannheim nie. Die Mannschaft von Michael Biegler rannte stetig einem Rückstand hinterher und konnte sich bei Torhüter Jens Vortmann bedanken, dass es nicht noch deftiger kam. Nach einer Viertelstunde lagen die Leipziger bereits mit 4:9 zurück, zur Pause wuchs der Rückstand auf neun Tore an. Mit 17:8 für die Gastgeber ging es in die Kabinen. DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther sah bereits zur Halbzeit das Ende kommen: "Wir sind in den 30 Minuten hier deutlich unterlegen was Wurfeffektivität, Aggressivität und Tempo angeht. Das zieht sich über den Angriff, über den Rückzug bis in die Abwehr rein. Da sind die Löwen heute eine Klasse besser."