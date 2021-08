DHB-Präsident Andreas Michelmann will Vizepräsident des Handball-Weltverbandes IHF werden. Der Deutsche Handballbund (DHB) verkündete die Kandidatur des 61-Jährigen am Mittwoch. Demnach stellt sich Michelmann beim 38. Ordentlichen Kongress der Internationalen Handballföderation (5. bis 8. November) in der türkischen Küstenstadt Antalya zur Wahl.

Andreas Michelmann will Amt im IHF Bildrechte: imago images/VIADATA