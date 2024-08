In den ersten zehn Minuten fiel es beiden Mannschaften schwer, Tore zu erzielen. Das lag insbesondere an zwei stark aufspielenden Torhütern zwischen den Pfosten Dejan Milosavljev entschärfte insgesamt drei freie Saugstrup-Würfe vom Kreis sowie einen Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson. Doch auch Sergey Hernandez im Magdeburger Kasten hatte immer wieder seine Hand am Ball.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner