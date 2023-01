Die durch die überzeugenden Leistungen der DHB-Auswahl in der Vor- und Hauptrunde entfachte Euphorie in Handball-Deutschland hat auch Bennet Wiegert erfasst. Nicht zuletzt durch das mit teilweise begeisternden Auftritten vorzeitig klargemachte Viertelfinale traut der Meistertrainer des SC Magdeburg der deutschen Mannschaft mit den beiden SCM-Akteuren Philipp Weber und Lukas Mertens nun auch den ganz großen Wurf zu.

"Warum nicht? Im Sport ist immer alles möglich. Ich glaube, die Jungs träumen auch langsam davon und das Träumen soll bitte erlaubt sein. Warum soll es nicht ganz, ganz weit für Deutschland gehen?", betonte der 40-Jährige am Montag (23. Januar) im Interview bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE. "Die deutsche Mannschaft unter Alfred Gislason ist durchaus bereit, über sich hinauszuwachsen." Nachdem abschließenden Hauptrundenspiel gegen Norwegen (Heute, 20:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) muss sie im ersten K.o.-Spiel der letzten Acht zunächst nun entweder den sechsmaligen Weltmeister und amtierenden Olympiasieger Frankreich oder aber den je zweifachen Welt- und Europameister Spanien aus dem Weg räumen. Wiegert blickt der Herausforderung zuversichtlich entgegen: "Im momentanen Zustand der deutschen Mannschaft sind beide schlagbar für uns."

Ein Sonderlob verteilte der frühere Nationalspieler sowohl für Shootingstar Mertens, dem vor Hauptrundenabschluss bereits 17 WM-Tore gelangen, und Rückraum Weber: "Speedy [Mertens] hat sich ungemein entwickelt, Flippi [Weber] hat mehr Erfahrung und geht abgezockter damit an." Er glaube, "dass beide noch ganz, ganz wichtige Rollen in dem Turnier spielen werden." Aber nicht nur mit seinen deutschen Protagonisten ("Ich versuch’s, mich zurückzuhalten und sie in Ruhe zu lassen", aber "ich gratuliere zu bestimmten Leistungen. Das gehört sich einfach.") steht Wiegert im Austausch.



Insgesamt zehn Magdeburger Profis sind in Polen und Schweden aktiv. Neben Deutschland dürfen sich aus SCM-Sicht auch noch Norwegen (Cristian O'Sullivan), Island (Omar Magnusson, Gisli Kristjansson), Dänemark (Magnus Saugstrup, Michael Damgaard) und Schweden (Daniel Petersson) Hoffnungen auf Edelmetall machen. Lediglich Kay Smits (Niederlande) und Pjotr Chrapkowski (Polen) haben die K.o.-Runde verpasst. "Wir hoffen natürlich auf jede Menge Medaillen von Spielern des SCM. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß. Eine deutsche wäre natürlich fantastisch", unterstrich ihr Klubtrainer.