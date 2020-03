DHfK-Handballer verzichten auf Gehalt

"Wir als Mannschaft sind in der aktuellen Situation natürlich bereit, über einen gewissen Zeitraum Gehaltskürzungen zu akzeptieren. Es geht schließlich darum, dass alles, was hier seit 2007 aufgebaut wurde, nicht verschwindet", sagte Kapitän Alen Milosevic am Freitag in einer Pressemitteilung des Vereins.

Alen Milosevic Bildrechte: imago images / Pressefoto Baumann