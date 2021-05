"Mit dem Wechsel zum SC DHfK bekomme ich die Chance, in der besten Liga Europas zu spielen. Das ist eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagte Jotic, der mit den Leipzigern gern "die Top fünf der deutschen Bundesliga erreichen" will. Leipzigs Trainer André Haber freut sich auf den Kroaten: "Lovro ist ein Spieler mit spektakulären Elementen, der in erster Linie unser Angriffsspiel noch variabler machen wird."

Lovro Jotic beim Medizincheck Bildrechte: SC DHfK Leipzig