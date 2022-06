"Ich freue mich sehr für Paul und weiß, dass er sich das auf jeden Fall verdient hat", wird DHfK-Nachwuchskoordinator Matthias Albrecht in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Bones war in der zurückliegenden Saison beim Gastspiel bei der MT Melsungen bereits in einem Bundesliga-Spiel zum Einsatz gekommen. In der U19 zählte Bones zu den Stammkräften. "Jetzt wollen wir ihn auf seinem weiteren Weg natürlich unterstützen und ich bin davon überzeugt, dass er auch langfristig in die Bundesliga aufrücken kann", so Albrecht.