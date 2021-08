Seit 13 Jahren ist André Haber bereits Teil des SC DHfK Leipzig - und der Cheftrainer bleibt weiter an Bord. Wie der Handball-Bundesligist am Montag (02. August) verkündete, wurde der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag mit dem 35-jährigen Übungsleiter vorzeitig bis 2025 verlängert.

Auch in den kommenden Jahren ein Team: SC-DHfK-Manager Karsten Günther (li.) und Trainer André Haber.

Auch in den kommenden Jahren ein Team: SC-DHfK-Manager Karsten Günther (li.) und Trainer André Haber.

Auch in den kommenden Jahren ein Team: SC-DHfK-Manager Karsten Günther (li.) und Trainer André Haber. Bildrechte: imago images/opokupix

"Wir sind kein Verein, der durch spektakuläre Transfers die nächsten Sprünge in der Tabelle machen kann, deshalb setzen wir beim SC DHfK auf Kontinuität und gemeinsame Entwicklung", sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. "In den letzten drei Jahren hat sich unsere Mannschaft unter der Führung von André und seinem Trainer- und Betreuerteam Schritt für Schritt weiterentwickelt, viele Spieler haben individuell einen Sprung nach vorn gemacht und auch André optimiert seine Arbeit ständig. Folgerichtig wollen wir mit ihm als Cheftrainer mittel- und langfristig unsere Zukunft gestalten."

Haber, für den der Klub ein "Herzensverein" ist, kam 2008 zum DHfK und trainierte zunächst die Jugendmannschaften. 2015 und 2016 führte er die U19-Mannschaft zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nachdem er in der Hinrunde der Saison 2017/18 erstmals die Profimannschaft als Interims-Cheftrainer betreute, übernahm der gebürtige Meeraner 2018 als Chefcoach der "Grün-Weißen".

In der abgelaufenen Saison führte er den Verein mit dem 6. Tabellenplatz zum bisher besten Resultat der Vereinsgeschichte. Darunter waren auch zwei Derby-Erfolge gegen den SC Magdeburg. Mit Haber wollen die Leipziger laut Vereinsmitteilung ihren "Erfolgsweg auch in den kommenden Jahren weitergehen und das Perspektivziel Europapokal in Angriff nehmen."