Genau auf diese Verbindung zwischen Fans und Klub bauen die Leipziger, um ein "wirtschaftlich solides Fundament" für die Zeit nach der Krise zu gewährleisten. Dafür bietet der Verein seinen Anhängern ab sofort die Möglichkeit das sogenannte "Mein Helden-Ticket" zu erwerben. So können alle bereits gekauften Dauerkarten in "Helden-Tickets" umgewandelt werden. Zudem können neue "Helden-Tickets" gekauft oder verschenkt werden. Als Gegenleistung bietet die Grün-Weißen Unterstützerpakete in fünf verschiedenen Kategorien an. Los geht es mit der Kategorie "Talent" (ab 15 Euro) bis hin zur Kategorie "Superheld" (ab 500 Euro). Zudem unterstützen der SC DHfK mit jedem verkauften oder umgewandelten "Mein Helden-Ticket" die Leipziger Kinderstiftung sowie das Kinderhospiz Bärenherz mit je 50 Cent.