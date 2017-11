SC DHfK fehlt Durchschlagskraft aus Rückraum

Ohne den verletzten Nationalspieler Philipp Weber (Mittelfußbruch) fehlte es den Leipzigern vor allem in der Offensive an Durchschalgskraft gegen robust verteidigende Löwen. Dennoch hielten die Sachsen gut mit und ließen den Favoriten nie mehr als auf drei Tore davonziehen. Entschieden wurde die Partie kurz nach der Pause, als die Löwen schnell auf 19:13 davonzogen, auch weil Keeper Mikael Appelgren immer stärker wurde. Den Leipzigern gelang nun so gut wie nichts mehr, die Löwen enteilten mühelos auf 27:16 (51.). Zum Schluss experimentiere Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen mit sieben Feldspielern und ohne Torwart, so dass die Hausherren noch zu einfachen Toren und etwas Ergebniskosmetik kamen.Alexander Petersson ( 8 ) aufseiten der Gäste und Niclas Pieczkowski (4) beim SC DHfK zu den besten Werfern der Partie. Die Sachsen bleiben nach der fünften Saisonniederlage mit 15:11 Punkten im Tabellen-Mittelfeld.

Trainerstimmen

Nikolai Jacobsen (Löwen): "Wenn man in Leipzig mit sechs Toren Vorsprung siegt, ist man sehr zufrieden. Wir haben gut begonnen. Unser einziges Problem war, dass Leipzig bei Freiwürfen zu nah ran gekommen ist. Milosevic hatte zu große Räume gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir besprochen, dass wir einen halben Meter weiter rausgehen und mehr Druck auf die Schützen machen wollten. Das hat funktioniert. Und wir hatten einen überragenden Torhüter. Leipzig spielt sehr gut, ist kollektiv und diszipliniert sehr gut. Es ist hart, gegen diese Abwehr zu spielen. In den letzten Minuten habe ich Kräfte gespart."