Die im baden-württembergischen Leonberg geborene Eckerle wechselte als 14-jähriges Mädchen zum Thüringer HC. Sie absolvierte im Erfurter Sportgymnasium ihre Schulausbildung. Als sie 16 war, setzte Müller das Talent erstmals in der Bundesliga ein. Bis heute ist Eckerle die jüngste je in der Liga eingesetzte Spielerin. Nach dem Bundesliga-Debüt folgten fünf Meistertitel mit dem THC und der Aufstieg in die Nationalmannschaft. THC-Geschäftsführer Tobias Busch unterstrich, dass der Verein in den Verhandlungen mit Eckerle seine Möglichkeiten voll ausgeschöpft habe.

Gehörte zur DHB-Auswahl bei der WM in Deutschland: Dinah Eckerle (Archiv). Bildrechte: IMAGO