Die gebürtige Suhlerin war bereits mit 13 Jahren in die DSC-Talenteschmiede des VC Olympia Dresden gekommen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften, mit denen sie mehrfach deutsche Meistertitel errang.

Als Anschlusskader mit einem Doppelspielrecht gelang der Zuspielerin mit Beginn der Saison 2019/20 der Sprung in den Erstliga-Kader, ein Jahr später unterschrieb sie ihren ersten Profivertrag bei den Dresdnerinnen.

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Unter den Fittichen von Alexander Waibl entwickelte sie sich in den vergangenen Jahren zur festen Größe und Leistungsträgerin im Team, führte die Mannschaft in den vergangenen beiden Spielzeiten auch als Kapitänin aufs Feld. Die 23-Jährige schaffte zudem auch den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft.