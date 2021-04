Seit dem 15. April befindet sich die Mannschaft von Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV aufgrund eines Coronafalls in Quarantäne . Die Spiele gegen Gummersbach, Hamm-Westfalen und die Rimpar Wölfe mussten abgesagt werden. Nun traten bei der Kontrolltestung, um die häusliche Quarantäne zu beenden, erneut positive Ergebnisse auf. Das teilten die Sachsen-Anhalter am Montag (26. April) mit.

So wurde neben einem weiteren Spieler auch DRHV-Trainer Uwe Jungandreas positiv getestet. Beiden geht es den Umständen entsprechend gut, sie befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Zudem bleibt auch der bereits vor zwei Wochen positiv auf das Corona-Virus getestete Spieler in Quarantäne, da auch sein Testergebnis bei der Kontrolltestung positiv ausfiel.