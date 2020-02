Die Elbestädter brauchten etwas, um in die Partie zu kommen, gingen dann per 5:0-Lauf in Führung (5:2/9.). Anschließend leistete sich der SCM aber wieder einen Hänger - und León drehte auf ( 8:9/19. ). Magdeburg ging mit einem Rückstand in die Pause (12:14). Danach agierte Magdeburg konzentrierter und holte sich die Führung zurück (20:16/41.). Die Partie war von zahlreichen technischen Fehlern bestimmt, beide Teams ließen zahlreiche Angriffe ohne Abschluss. Magdeburg wirkte insgesamt aber stabiler, auch wenn León noch einmal verkürzte (27:25/55.). Mit der größeren Erfahrung brachte der SCM die Partie schließlich nach Hause.