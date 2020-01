Beim Thüringer HC gibt es kein Verschnaufen. Nachdem am Mittwoch durch den Erfolg beim TSV Nord Harrislee bereits mit dem Errreichen des Final4 im DHB-Pokal das erste Saisonziel erreicht wurde – gilt es jetzt, weiter am internationalen Wettbewerb zu feilen. Am Sonntag steht das zweite Spiel in der Vorrunde des EHF-Cups an.



Zu Gast in der Nordhäuser Wiedigsburghalle ist das türkische Team von Kastamonu Belediyesi GSK. Nach dem Auftaktsieg in Most wollen die Thüringerinnen ihren Auftritt veredeln und mit einem Sieg die Tabellenspitze in der Gruppe A verteidigen. Sehr wichtig, da das erklärte Ziel das Erreichen des Cup-Viertelfinals ist, wo dann als Tabellenführer ein leichteres Los winkt.