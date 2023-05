Trainer Stephan Just strebt mit dem EHV Aue die direkte Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga an.

Trainer Stephan Just strebt mit dem EHV Aue die direkte Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga an.

Trainer Stephan Just strebt mit dem EHV Aue die direkte Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga an. Bildrechte: IMAGO/Patrick Scheiber

Gegen Oppenweiler brauchten die Auer gut 15 Minuten, um ins Spiel zu finden, agierten dann aber grundsolide. Angeführt von Sebastian Paraschiv, mit neun Treffern bester Werfer, zog der Favorit noch vor dem Seitenwechsel davon und dominierte auch nach der Pause das Geschehen nach Belieben. Einen solch deutlichen Auftritt hatte auch Trainer Just nicht erwartet. "Wir haben heute das geschafft, was wir in Hanau nicht hinbekommen haben", resümierte der 44-Jährige, der seinen Vertrag beim EHV trotz des Abstiegs im vergangenen Jahr verlängert hatte. "Man hat gesehen, was mit Disziplin, Geduld und Leidenschaft möglich ist. Diese Leistung freut uns sehr und macht uns Mut."

Am kommenden Wochenende hat der EHV spielfrei und kann für das Spitzenspiel am 14. Mai zuhause gegen den TuS Vinnhorst regenerieren. Die Hannoveraner ließen am Montag beim Remis gegen Emsdetten erstmals Punkte in dieser Aufstiegsrunde liegen, führen die Tabelle aber weiter mit 7:1 Zählern vor Aue an.